Storing zweefmolen op kermis in Enschede, inzittenden half uur op tientallen meters hoogte

Feitje! Enschede heeft een vinexwijk en dit houdt het in

Enschede zit vol bijzondere wijken: Roombeek, Hogeland en De Eschmarke. Die laatste is extra bijzonder, want het is een vinexwijk. De kans is groot dat je weleens van die term hebt gehoord, maar wat houdt het eigenlijk in?