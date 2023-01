Stort de woningmarkt in Twente in, of is ie juist bezig gezond te worden? ‘Veel beter zo’

Vraag naar proefles­sen bij verenigin­gen neemt flink toe: Platform Almelo Actief is er nu ook als boekje en wijst de weg

ALMELO - Iets aan sport willen doen maar je weet niet wat? Dan is het tijd voor de Beweeg- en Cultuurgids Almelo. Voor het eerst is er een overzichtelijk boekje gemaakt waarin bijna alle verenigingen en cultuurorganisaties staan. De onlineversie bestaat al iets langer en is razend populair. Het aantal proeflessen is vorig jaar bijna verdrievoudigd.

