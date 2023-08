Straat verandert in zandbak na leidingbreuk in Enschede

indebuurt.nl Kats in 't plat: dit bekende boek verschijnt in een Twentse vertaling

De Twentse cabaretier Herman Finkers is de afgelopen maanden flink bezig geweest. Niet met een voorstelling of filmopnames, maar met het woordenboek Nederlands-Twents. Finkers heeft een bekend boek vertaald in het Twents. Op 21 september ligt het in de winkel.