Streekvervoerders in Twente en de Achterhoek gaan drie dagen staken: deze bussen en treinen rijden wél

natuur Het is herfst: Mysterieu­ze nevel en vijftig tinten bruin

De herfst laat zich in deze tijd in alle facetten zien. Met mysterieuze nevel in de vroege ochtend, bomen en struiken in vele tinten bruin, paddenstoelen in alle soorten en maten, overvliegende trekvogels en, als het meezit, prachtige zonsondergangen.

16 oktober