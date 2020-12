Strijdbare Annie (84) verliest in de laatste lockdown gevecht met kanker: ‘Dit wordt mijn laatste kerst’

Video Gaaf! Serious Request is live vanuit Enschede: ‘Ik heb driedubbe­le kriebels’

20 december ENSCHEDE - Wie zich op het terrein van Vliegveld Twente bevindt, zal het waarschijnlijk niet eens merken, maar in de Hangar 11 is Serious Request: The Lifeline in volle gang. Zes dj’s van 3FM zitten live (!) ‘opgesloten’ om zoveel mogelijk kilometers te maken voor het Rode Kruis. De loopband moet 24 uur per dag, 6 dagen in de week blijven draaien.