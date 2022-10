Struikrovers slaan hun slag in verlaten sloopwijk in Enschede

Met schoppen plunderen mensen tuinen en het openbaar groen. Als een plant wel heel erg uit de kluiten is gewassen, schiet een medewerker van sloopbedrijf Kamphuis te hulp met zijn graafmachine. Kruiwagens vol struiken en vaste planten worden in auto's en op aanhangers geladen.

Dit is Struikroofdag, een initiatief van de Stichting Struikroven en woningcorporatie Ons Huis, de opdrachtgever voor de sloop van de flats en woningen in deze buurt. Stichting Struikroven zet zich in het hele land in om zoveel mogelijk groen te redden dat anders verloren zou gaan. Zoals in deze sloopwijk in Oost-Boswinkel.