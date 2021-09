Student Peter kreeg kanker, maar moet beurs volledig terugbetalen: ‘Je word als fraudeur gezien’

Politie Haarlem lost waarschu­wings­schot na vechtpar­tij; Twentenaar (37) raakt gewond

25 september De politie in Haarlem heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een waarschuwingsschot gelost na een vechtpartij in het centrum van de stad. Volgens een woordvoerder is een verdachte aangehouden. Bij de vechtpartij raakte zeker een persoon gewond aan zijn hoofd. Het slachtoffer, een man uit Twente, is behandeld in het ziekenhuis.