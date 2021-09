Student Peter kreeg kanker, maar moet beurs volledig terugbetalen: ‘Je wordt als fraudeur gezien’

Kemperink snapt weigerar­ties­ten niet: ‘Denken ze wel aan al die mensen die ervan afhanke­lijk zijn?’

29 september ALBERGEN/ENSCHEDE - Denken grote artiesten die niet willen optreden vanwege de coronapas wel aan anderen? Of alleen aan zichzelf? Cabaretier Thijs Kemperink uit Albergen kan er niet over uit. „Ik heb werkelijk niemand horen klagen over het moeten laten zien van het mobieltje bij de ingang.”