Studenten van UT bouwen bierkrattenbrug: ‘In tijden van ellende moet je ook plezier kunnen maken’

Tuckervil­le maakt eerste namen bekend: Danny Vera, Guus Meeuwis en DI-RECT naar Het Rutbeek

ENSCHEDE - Guus Meeuwis, Krezip, Danny Vera en de Amerikaanse singer-songwriter Matt Simons komen in september naar het festival Tuckerville, op Het Rutbeek in Enschede. Dat maakt het festival deze dinsdagochtend bekend. Ook Ilse DeLange, het gezicht van Tuckerville, is uiteraard weer van de partij op de line-up.

14:26