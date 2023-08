StukTV in Haaksbergen: lukt het ze om een frikadel van 15 meter te bakken?

Mannen gooien grote bak vanaf viaduct op auto van Kimberley (18) uit Wierden: ‘Had heel anders kunnen aflopen’

Kimberley Breedveld rijdt nietsvermoedend met haar auto op de A1 bij Hengelo als ze op een viaduct twee mannen ziet staan. Even is ze bang dat er iemand naar beneden springt, maar in plaats daarvan gooit er één van hen een grote grijze opbergbak op haar auto. De schade is groot. En ze is niet het enige slachtoffer...