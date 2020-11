Succes in lobby: ‘Trein tussen Enschede en Zwolle is straks geen armetierig lijntje meer’

Corona zit strafzaak over schietpar­tij op Westerval in Enschede dwars

24 november ALMELO/ENSCHEDE - Door corona wil het niet vlotten met de afhandeling van de strafzaak over een schietincident op de Westerval in Enschede. Twee verdachten zijn in afwachting van het resultaat van een coronatest en een advocaat zit in quarantaine, omdat hij in aanraking kwam met iemand met Covid-19. De strafzaak had eigenlijk in juni van het vorige jaar al afgedaan moeten zijn.