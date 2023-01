Succesvolle kinderfietsinzameling Enschede: ‘Ze komen echt op de goede plek terecht’

Sinds 2015 bestaat de actie ‘Meer dan een fiets’. Fietsen worden ingezameld en opgeknapt. Zo worden kinderen van ouders die geen geld hebben voor een rijwiel voor hun kind geholpen. „Wij weten hoe belangrijk het is als kinderen een fiets hebben. Ze kunnen onder andere naar school en hun vriendjes bezoeken. Door het fietsen krijgen ze inzichten en ze worden goede deelnemers in het verkeer. Acties als deze maken echt het verschil”, aldus Tichelaar.

Succesvolle

De ingezamelde fietsen zijn in lokale werkplaatsen opgeknapt. Het gaat om fietsen voor kinderen tot 18 jaar van 24, 26 of 28 inch. In Enschede komen ze via het wijkteam Twekkelerveld terecht bij kinderen die het goed kunnen gebruiken. Tichelaar meldt dat er in totaal er 33 fietsen zijn gedoneerd. „We zijn hier hartstikke blij mee. Ze komen echt op de goede plek terecht. Mensen zijn erg blij en dankbaar met het initiatief. We kunnen zeker spreken van een succes.”