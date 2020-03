Succesvolle opgravingen: plots is een stukje middeleeuws Enschede zichtbaar

Corona-update: Besmetting in Enschede, Open Huizen Dag en rondleidin­gen bij Grolsch geschrapt

11 maart ENSCHEDE - Het aantal coronabesmettingen in Twente is opgelopen naar elf. In heel Nederland zijn er nu 503 mensen besmet en is een vijfde dode gevallen. De wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt het coronavirus nu een pandemie. Een pandemie is een epidemie op wereldwijde schaal.