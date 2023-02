Supermarkteigenaar uit Den Ham drie maanden langer vast op verdenking dood Jihad Jafo

Supermarkt

Wahid S. uit Den Ham (46) blijft tot de eerste zitting in de rechtbank in voorlopige hechtenis. Dat zal binnen drie maanden zijn en hoogstwaarschijnlijk een voorbereidend karakter hebben. Vorig jaar doorzocht de politie zijn woning in Den Ham en zijn halal-supermarkt in Hoogeveen.

Kanaal

Jihad Jafo werd op 6 december 2021 als vermist opgegeven. Hij was toen 32 jaar oud. Op zondagmiddag 22 mei werd zijn levenloze lichaam aangetroffen in het kanaal Almelo-De Haandrik bij Bruchterveld. Politieonderzoek wees uit dat de Enschedeër door een misdrijf om het leven was gekomen.

Drugstransport

De politie vertelde eerder dat zij vermoeden dat Jafo weer was teruggevallen in de criminaliteit. Hij zou mogelijk betrokken zijn bij een drugstransport. Eerder was hij in Vroomshoop uit zijn woning gezet toen daar een hennepkwekerij was ontdekt. Daarna woonde hij in Almelo en later in Enschede.