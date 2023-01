Syrisch-orthodoxe gemeenschap: ‘Nu geen plannen met kerk in Glanerbrug’

ENSCHEDE - De verkoop van de rooms-katholieke kerk in Glanerbrug aan de Syrisch-orthodoxe kerk in Twente is op dit moment niet aan de orde. Dat zeggen vertegenwoordigers in Glane en Enschede.

De katholieke kerk in het grensdorp Glanerbrug maak financieel zware tijden door en sprak zich afgelopen zondag na een peiling onder de leden uit voor verkoop van de kerk en het pastoriegebouw in de Kerkstraat. Met de opbrengst moet het te verbouwen parochiehuis voor vieringen en bijeenkomsten in stand worden gehouden.

Scenario’s

Verkoop of desnoods huurt van de kerk aan de Syrisch-orthodoxe gemeenschap was een van de scenario’s die de gemeenschap in Glanerbrug kreeg voorgelegd. Navraag bij het bisdom van de Syrisch-orthodoxe kerk leverde maandag geen duidelijkheid op over de vraag of de kerk in Glanerbrug als een toekomstige locatie wordt gezien. „We weten van niets”, zei een woordvoerder.

In Enschede leeft bij de plaatselijke St. Jacob van Sarugh-kerk wel het voornemen om op termijn een nieuwe plek te zoeken en te vertrekken uit het pand aan de M.H. Tromplaan. Maar of en wanneer dat gebeurt hangt af van de plannen met het voormalig hotel Rodenbach aan de Parkweg. Dat is door de Syrisch-orthodoxe kerk St. Jacob van Sarugh aangekocht.

Geen optie

„Afhankelijk van de ontwikkelingen rond Rodenbach gaan we kijken of we vertrekken uit de Tromplaan”, zegt Fehmi Yigit, die betrokken is bij de St. Jacob van Sarughkerk en het project Rodenbach. „Ik weet niets van de verkoop van de kerk in Glanerbrug, maar dat lijkt voor onze parochie in Enschede geen optie. Dat is net te ver weg, dan zoeken we toch eerder iets dichterbij, in Enschede Oost.”

Formeel moet nog tot de verkoop van de kerk en de pastorie van de Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans in Glanerbrug worden besloten. Dat besluit loopt via de parochie Maria Vlucht, waar Glanerbrug onder valt, en het aartsbisdom dat de kerk zal moeten onttrekken aan de eredienst. Het besluit is uiteindelijk aan de leden van de geloofsgemeenschap in Glanerbrug zelf.