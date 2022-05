Taakstraf geëist tegen betrokkenen bij vechtpartij op Koningsdag in Enschede

Beide mannen waren op die Koningsdag in 2019 betrokken bij een vechtpartij aan de Marktstraat. Hierbij werd ook iemand in zijn arm gestoken. Op camerabeelden is de vechtpartij duidelijk te zien, maar wie en wanneer er gestoken is wordt niet duidelijk.

Onduidelijk

Officier van justitie Gerjan Jansen nam dat mee in zijn strafeis. „Het is onduidelijk wie er steekt”, zei hij. „Wat wel bewezen kan worden is dat beide mannen actief deelnamen aan het gevecht, geweld hebben gebruikt en zich schuldig hebben gemaakt aan openbare geweldpleging.” Volgens Jansen was een taakstraf op zijn plek, hij eiste 80 uur.

Advocaat

Beide verdachten waren niet aanwezig in de Almelose rechtbank. R. liet zich vertegenwoordigen door advocaat Ralph Tetteroo, die overigens niet wist waarom zijn cliënt niet in de rechtszaal was. Volgens hem had zijn cliënt zich niet schuldig gemaakt aan openbaar geweld, maar handelde hij uit noodweer. Tetteroo: „Hij kwam pas in actie toen zijn vriend S. werd aangevallen. Als mijn vrienden worden aangevallen, dan houd ik ook een oogje in het zeil.” Hij was het wel met de officier van justitie eens dat onduidelijk was wie er stak.

De rechtbank doet op 13 juni uitspraak.