Taalwetenschapper Jan Nijen Twilhaar hangt aan het Helders: ‘Dialect zat streektaal te lang dwars’

Noem een willekeurig woord en hij barst los. Onlangs nog, toen hij in zijn tuin de vissen een handvol voer gaf, begon hij spontaan aan een taalkundige exercitie. „Ik dacht: een handvol, wat is dat eigenlijk? Is dat nou een samenstelling of een woordgroep? Buitenstaanders zegt dat niks, maar taalwetenschappers alles. Op zo’n moment ren ik naar mijn studeerkamer en schrijf het op. Taal is als adem. Als het er niet meer is, ga je dood.”