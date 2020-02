Tabitha (32) uit Enschede heeft dagelijks hevige buikpijn: ‘Mensen dachten dat ik me aanstelde’

Mevrouw Janne trekt met haar vrolijke jurkjes naar het centrum van Enschede

26 februari ENSCHEDE - Ooit had ze een klein hoekje van brocantewinkel de Apestaart. Later nam ze de hele winkelruimte in de stadsboerderij aan de Batjanstraat over. Binnenkort verhuist Mevrouw Janne naar hartje centrum. Hoe een klein ‘jurkenwinkeltje’ in zes jaar tijd volwassen werd.