Tactus wil strengere regels rond gebruik lachgas

Een algemeen ontmoedigingsbeleid rond het gebruik van lachgas kan de toenemende populariteit ervan afremmen, zegt Ruud Rutten, bestuurder van Tactus Verslavingszorg. Rutten sluit zich in zekere zin aan bij Verslavingskliniek Jellinek dat afgelopen zaterdag pleitte voor scherpere controle op de verkoop van grote cilinders met lachgas. Deze kliniek ziet een enorme toename in het gebruik van lachgas. Het begon met de cilinders van slagroomspuiten, maar tegenwoordig worden ook grotere tanks gebruikt om ballonnen voor de inname van lachgas te vullen.



Maar de Tactus-bestuurder wil verdergaan dan de Jellinek-leiding. Naast een algemeen ontmoedigingsbeleid pleit hij ook voor een verbod op openlijk gebruik van lachgas bij festivals en feesten. „Je ziet dat op feestdagen zoals Koningsdag de ballonnen openlijk worden uitgedeeld. Dat moeten we afschaffen. Als we daartoe besluiten, kunnen we ook ingrijpen. We pakken de spullen af van de mensen die het verspreiden”, zegt Rutten. „We moeten ons realiseren dat stoffen als lachgas niet bedoeld zijn voor het recreatieve gebruik wat je nu ziet.”