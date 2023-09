Tanja (36) werpt een nieuw licht op die zo onschuldige zouthuisjes overal in Twente: ‘Wat daar onder de grond gebeurt, weet niemand precies’

Van wie is het platteland? Tanja Engelberts, fotograaf en levenslang gefascineerd door de invloed van de fossiele industrie op het landschap, heeft er talloze keren over nagedacht. Dat begon al in Londen waar ze ooit na haar Enschedese jaren haar masteropleiding in de kunsten volgde.

„Het viel me op dat in die stad hele straten beheerst werden door één bedrijf. In Amerika, waar ik later veel heb gereisd, was dat precies hetzelfde. Overal, zelfs op de meest verlaten plekken, zie je de gevolgen van wat er is aangericht door mijnbouw en industrie. In theorie is het land van ons allemaal. Maar de realiteit is anders. Anderen zijn de baas , totdat de koek op is en de grond uitgeput.”