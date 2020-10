Tanken of winkelen in Duitsland kan nu tóch zonder rompslomp

Regenboog­vlag wappert weer in Twente en UT, Saxion en ROC onderteke­nen verklaring

5 oktober ENSCHEDE - Iedereen die in Twente naar school gaat, of het nou mbo of universiteit is, moet zich vrij en zichzelf kunnen voelen. Ongeacht zijn of haar geaardheid. ROC van Twente, hogeschool Saxion en Universiteit Twente willen daar extra duidelijk over zijn.