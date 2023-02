Teresa in actie tegen achteloos weggooien van sigarettenpeuken: ‘Nee, zo'n filtertje vergaat écht niet hoor’

met video Honderden verdringen zich in Enschede voor een selfie met Geert Wilders: ‘Wat is-ie lang, dat zie je op tv niet’

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen heeft de PVV in Enschede Geert Wilders uitgenodigd voor een meet en greet. Maar de afgehuurde Minibar aan de Bolwerkstraat was veel te klein. Honderden stonden op straat voor de dranghekken te wachten tot het hun beurt was.