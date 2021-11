Terugblik op een grimmige avond in Enschede: ME in actie en 5 aanhoudingen

ENSCHEDE - In het centrum van Enschede is zondagavond de mobiele eenheid in actie gekomen om relschoppers uit het centrum te verwijderen. Er hadden zich daar na een oproep op sociale media tientallen vooral jonge mannen verzameld.

De burgemeester had eerder op zondag al een noodbevel afgekondigd voor het Enschedese centrum. Daardoor kon de politie mensen aanhouden die de aanwijzingen niet zouden opvolgen. Gemeente en politie waren al de hele dag met elkaar in overleg over hoe om te gaan met een oproep op sociale media, waarin mensen werd gevraagd om om acht uur ‘s avonds naar de Oude Markt te komen. Bijgevoegd bij het bericht: ‘Nu is Enschede aan de beurt.’

Begon in Rotterdam

Dat was een ondubbelzinnige verwijzing naar de rellen die vrijdag in Rotterdam plaatsvonden en begonnen als een protest tegen coronamaatregelen, maar uitmondden in een slagveld waarbij drie relschoppers schotwonden opliepen en veel vernielingen plaatsvonden. Ook zaterdagavond waren er in diverse plaatsen in Nederland opstootjes.

In Enschede verzamelden zich inderdaad in de loop van de avond allerlei jongeren, die vuurwerk afstaken. Er volgde in eerste instantie een soort kat-en-muisspel, vergelijkbaar met de avondklokrellen van 24 januari van dit jaar. Toen braken na het instellen van de avondklok allerlei rellen uit in Enschede, waarbij uiteindelijk 200 bekeuringen werden uitgeschreven en 40 arrestaties verricht. Er werd destijds een spoor van vernieling aangericht.

Twee keer oproep

De groepen die zondag in het centrum waren werden tot twee keer toe door de politie gesommeerd het centrum te verlaten. Daarbij werd gewaarschuwd dat door de ME desnoods geweld gebruikt zou worden. Na de tweede waarschuwing kwam de ME inderdaad in actie en veegde de binnenstad schoon. Uiteindelijk werden daarbij vijf aanhoudingen verricht. Ook werd hier en daar de wapenstok gebruikt bij mensen die niet snel genoeg de bevelen van de politie opvolgden.

Een woordvoerster van de politie bevestigt de 5 aanhoudingen en zegt dat er vooral sprake was van veel overlast van jongeren die met vuurwerk gooiden. Buiten bij het Wilminktheater moest nog een klein brandje geblust worden. Op het Wilminkplein brandde een scooter uit.

De charge van de ME werd veelvuldig op sociale media gedeeld, waaronder één man die zo zijn eigen aanhouding filmde.

