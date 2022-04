Terwijl het veel kleinere Almelo de 300 bedden al had staan, bleef het stil bij grote buur Enschede

In het lijstje met opvangplekken in alle Twentse gemeenten was Enschede - de grootste gemeente van de regio - vorige week de grote afwezige. Terwijl het veel kleinere Almelo de 300 bedden al had staan en samen met inwoners Huize Alexandra had geschilderd en opgeknapt, bleef het stil bij de grote buur. Volgens de burgemeester omdat zijn stad zich concentreert op grote opvangplekken voor de tweede stroom vluchtelingen die Twente moet opvangen.