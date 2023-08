Terwijl zijn vrouw de hond uitlaat, haalt Twentse glasleverancier Patricks gekochte ramen voor hun huis weg: ‘Zo onwerkelijk’

‘18.000 euro voor uitvaart? Had ook voor 3000 gekund’: erfgename naar de rechter

Ze weet dat ze haar enige erfgename was, toch heeft ze haar tante al zes jaar niet meer gezien. Maar nadat de 89-jarige overleed, vindt haar nicht dat de uitvaart geen 18.000 euro had mogen kosten en dat het voor 3000 euro ook wel had gekund. Dat gaat allemaal van de erfenis af. Dus komt de nicht met een schadeclaim.