Textielstudent Tania uit Enschede maakt fashion voor feeën en trollen

Tania is een van de mode- en textielstudenten van ROC van Twente in Enschede die deze dinsdag in een fashionshow laten zien wat ze afgelopen jaar hebben gemaakt voor hun opleiding. Op het podium van Atak (Metropool) wordt werk getoond van tweede- en derdejaarsstudenten en de eindcollecties van de examenkandidaten.