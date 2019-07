‘The Game Box’ krijgt een vestiging in Enschede: ‘Een binnenkermis voor alle leeftijden’

Enschedese Charissa is 16 en al zeker van een baan in de koeltech­niek

9:08 ENSCHEDE - Ze is derdejaarsleerling vmbo aan het Stedelijk Vakcollege en weet zich nu al verzekerd van een baan in de (koel)techniek. Charissa Kruizenga is net 16 en was het afgelopen jaar één dag in de week in het kader van het leerwerktraject actief bij Emondt Koeltechniek. „Ik wil lekker bezig zijn.” Bij het Enschedese bedrijf zijn ze blij met haar. „We laten haar niet meer gaan.”