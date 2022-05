Tijdelijk geen treinen tussen Enschede en Gronau door lekkende trein bij Glanerbrug

Drugsdea­ler Gabi L. ( 31) loopt tegen lamp op parkeer­plaats McDonald’s Enschede

ENSCHEDE/ALMELO - Agenten ruiken in september 2020 onraad als ze een Volvo zien staan op de parkeerplaats van de McDonald’s in Enschede. Vooral omdat de bestuurder een aantal keren wegrijdt en terugkomt. Hun intuïtie is juist.

18:15