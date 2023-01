Tilligte voert de boventoon bij sportverkiezingen Dinkelland met maar liefst drie nominaties

eindejaarsconference Jan Riesewijk: ‘Oekraïense vrouwen hebben uitstra­ling’

ENSCHEDE - Cabaretier Jan Riesewijk uit Losser was de afgelopen week in de Twentse Eindejaarsconference druk met het op de kop hangen van vlaggen en het kruien van bagage van hotelgasten. Riesewijk liet daarbij en passant in het Wilminktheater zijn licht schijnen over actuele zaken en deed dat op zijn geheel eigen wijze.

3 januari