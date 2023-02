Tim werd bestolen van zijn Ortlieb fietstassen, maar vond ze 10 meter verderop op terug: ‘Heterdaadje?’

Hoe doet groene boerin Heleen Lansink uit Haaksber­gen dat toch allemaal? Ze komt het vertellen

Een goed belegde boterham én een groenere wereld. Dat is de missie van Heleen Lansink, boerin uit Haaksbergen. Zo boert ze zelf, maar dat draagt ze ook uit. Donderdag 9 maart in het Bakkershuis in Haaksbergen, tijdens een avond over de toekomst van de boer.