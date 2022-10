Toon uit Enschede heeft Essent en een beetje zichzelf ‘te pakken’ door voorschotbedrag van 60 euro

Met video Modemerk River Fashion ontstaat uit samenwer­king met Saxion: hippe mode van vieze flessen uit de IJssel

ENSCHEDE/ZUTPHEN - Zo is het nog een afgedankte fles vol vieze aanslag in de rivier en zo is het een chique blouse naar ontwerp van een Enschedese modestudent. Uit een bijzondere samenwerking tussen Saxion en boetiekhoudster Hanneke Siebelink is het merk River Fashion geboren.

13:48