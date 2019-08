Topondernemer geeft lening van 10 miljoen terug aan provincie Overijssel voor nooit gebouwd pand

Vijf jaar lang leefden de provincie en gemeente Enschede in de veronderstelling, dat Sanderink een nieuw pand zou laten bouwen op het Kennispark in Enschede. Er was een locatie, pal naast het NS-station, en architectenbureau IAA had al een ontwerp gemaakt. Er zouden op termijn 300 mensen gaan werken, die nieuwe technologieën zouden gaan ontwikkelen voor Sanderinks eigen bedrijven en voor derden. Sanderink wilde graag iets terug doen voor Twente, zijn geboortestreek, zei hij destijds bij de presentatie van de plannen.

Eind van het liedje is dat de kavelverkoop niet doorgaat en het Sanderink Technology Centrum er niet komt. De provincie leende de Stichting Sanderink Technology Center in 2014 tien miljoen euro voor realisering van de plannen. Sanderink heeft dat geld gebruikt als werkkapitaal voor zijn eigen bedrijven, zo gaf hij onlangs tegenover deze krant toe. Dat was in strijd met de afspraken zoals die met de provincie waren gemaakt.

Gratis geld

Het was ‘gratis geld’, want hij hoefde pas vanaf komend najaar met terugbetalen te beginnen. Sanderink zou 2,75 procent rente betalen en de tien miljoen in vijf jaar aflossen. Omdat hij zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden, wilde de provincie het hele bedrag in één keer terugontvangen. Na twee verstuurde herinneringen stond het donderdag weer op de rekening in Zwolle.

Tegen de afspraken

Sanderink was er vorig jaar al door de provincie op gewezen, dat hij de lening niet als werkkapitaal voor andere activiteiten in Sanderink Investments – waaronder ook zijn bouwconcern Strukton valt - mocht gebruiken. Sanderink stortte de tien miljoen die hij aan Sanderink Investments had doorgeleend eind van 2018 weer op de bankrekening van de Stichting Sandering Technology Center. Maar volgens een brief van Gedeputeerde Staten had hij het geld begin dit jaar opnieuw doorgeleend aan Sanderink Investments.

Korting op grondprijs