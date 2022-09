Tot twee maal toe drugsafval gedumpt in Enschede: ‘Dit is zeer gevaarlijk voor mens, dier en natuur’

Opiniepanel ‘Schone taak in Rijksmuse­um’

In januari 2023 krijgen Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek een nieuwe directeur. Gemma Boon kent het Rijksmuseum als haar binnenzak: zij werkte er tien jaar voordat ze haar eigen bedrijf begon in de kunstwereld. In deze open brief geeft ze een aantal welgemeende adviezen aan de nog onbekende opvolger van huidige directeur Arnoud Odding.

31 augustus