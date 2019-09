Tranen om verkeerde lettertype op grafsteen in Enschede

Video Minister Grapper­haus bij herdenking Twentse razzia: ‘Ik wilde hier heel graag zijn’

12 september ENSCHEDE - Minister Ferdinand Grapperhaus hoorde een half jaar geleden bij een bezoek aan Enschede voor het eerst over de Twentse razzia in 1941. Hij was zo onder de indruk van dat verhaal dat hij zichzelf uitnodigde voor de herdenking. Donderdagmiddag was hij als spreker aanwezig in de synagoge, waar 105 vermoorde Joodse mannen werden herdacht.