Trappen tussen Twents textiel: met Truus langs de randen van de stad

240 uur taakstraf geëist voor dodelijke aanrijding fietser (82) in Haaksber­gen

Een 22-jarige automobilist uit Haaksbergen hoorde vrijdag een taakstraf van 240 uur tegen zich eisen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is hij schuldig aan de dodelijke aanrijding met een fietser (82) in Haaksbergen. Als hij tijdens de proeftijd weer in de fout gaat, is hij zijn rijbewijs twee jaar kwijt.