Traumahelikopter moet uitwijken voor drone in Enschede

Ouder echtpaar uit Enschede krijgt voorwaarde­lij­ke celstraf na witwassen 8,5 ton

20:16 ENSCHEDE - De rechtbank in Zwolle heeft het Enschedese echtpaar K. en T. (79 en 72) beide veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke celstraf en boetes van 80.000 euro voor het witwassen van 8,5 ton via bankrekeningen in Zwitserland en het Midden-Oosten. Hun dochter had een kleinere rol en kreeg een werkstraf van 80 uur opgelegd.