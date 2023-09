Trouwe schoonmaakster blijkt bedrieger: Stal ze koelbloedig 12 mille uit de geldkist of was het een opwelling?

Column Van stiletto’s maak je niet zomaar klompen

‘Mona Keijzer draagt stiletto’s alsof het wandelschoenen zijn’, luidde de kop. Het artikel ging over de vraag of Keijzers kledingkast klaar is voor het premierschap. Die vraag is irrelevant geworden, want premier wordt ze niet. BBB heeft haar al teruggezet.