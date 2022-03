Tuckerville maakt eerste namen bekend: Danny Vera, Guus Meeuwis en DI-RECT naar Het Rutbeek

Energiecri­sis treft cafetaria’s, 10.000 euro voor gasver­bruik: ‘Patatje dreigt luxe artikel te worden’

Edwin Voets betaalde vorig jaar maandelijks 3050 euro voor het gasverbruik in zijn twee cafetaria’s in Enschede. Nu moet hij 10.000 euro per maand aftikken. „Het is gekkenwerk. Als ze alles doorberekenen, wordt een zak patat straks onbetaalbaar.”

5 maart