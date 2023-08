Tunesiër toch vrijgesproken van poging verkrachting Enschedese studente (19)

indebuurt.nl Dolle pret! Alles wat je moet weten over de vakantie­spe­len in Hengelo

Het is al jaren traditie: de laatste twee weken van de zomervakantie vermaken Hengelose kinderen zich met de vakantiespelen. Dit jaar zelfs op zeven locaties in onze stad. Van een ranjaproeverij tot wc-borstelgolf: er is van alles te doen!