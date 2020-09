Twee agenten korps Oost-Nederland uit functie gezet, één van twee zit nog in de cel voor verhoor

OM Rotterdam doet niets met aangifte vuurwerk­ramp

1 september ENSCHEDE - Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam doet niets met de vier aangiftes tegen de staat over de vuurwerkramp op 13 mei 2000 in Enschede. Er zijn volgens het OM geen strafbare feiten geconstateerd, en de zaak is bovendien verjaard. Het besluit leidt tot teleurstelling en woede.