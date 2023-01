Twee auto’s botsen in Enschede: 1 gewonde

Welke rol speelde gemeente bij roof van joods vastgoed? Enschede wil antwoord

ENSCHEDE - Er komt een onderzoek naar de rol van de gemeente bij de roof van joods vastgoed tijdens de oorlog. De gemeenteraad stemt daarmee in. Wel is er discussie over de kosten. Moet het bijna vier ton kosten? Voor een kwart daarvan weet je het ook.

