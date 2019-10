Twee broers uit Zwolle en Oldebroek verdacht van acht moordpogingen in Twente

Geweldsuitbarstingen

Het geweld begon in januari 2017, toen in de Enschedese Ruischenborchstraat de kogels in het rond vlogen en een man acht keer werd geraakt. Twee dagen later werd in de stad een Turkse kapper met benzine overgoten en in brand gestoken. Justitie denkt dat Henri W. bij beide gebeurtenissen betrokken was. Broertje Maurits R. zou juist actief zijn geweest op 18 en 19 september 2017. Toen werden er op drie panden in Enschede en één in Almelo geschoten. Ook zou hij vier maanden eerder in Gronau een Turkse ondernemer hebben beschoten.