Twee keer op rij in Enschede, maar hoe groot is de winkans bij de Oudejaarsloterij?

Ga vanmiddag naar het casino en zet 21 keer achter elkaar in op zwart of rood, de kans dat het alle 21 keer goed is, is alsnog 1,5 keer groter dan de kans op het winnen van de Oudejaarsloterij. Geschat wordt dat in 1 op de 15.000 oesters een parel zit. De kans dat je een parel vindt in je oester (0,000067) is dus 420 keer groter dan op het winnende Oudejaarslot. De kans dat je overlijdt in het verkeer is - afgaande op de cijfers van 2018 - 267 keer groter en zelfs de kans door de bliksem te worden geraakt is drie keer groter.