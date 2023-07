Twee tieners in Enschede slachtoffer van gewapende overval: ‘Ze hadden nog nooit een wapen gezien’

Wielerspel 2023: Spanning stijgt tot ongekende hoogte, dagsucces voor Kevin Lansink

De achttiende etappe in het Wielerspel van De Twentsche Courant Tubantia heeft niet tot grote verschuivingen in het algemeen klassement geleid. Geletruidrager Alex Nijland en Bram Brokelman behaalden allebei exact hetzelfde aantal punten (222). De marge blijft dan ook twaalf punten. André IJmker uit Hellendoorn, derde op de ranglijst, liep daarentegen zes punten in. De dagzege ging naar Kevin Lansink uit Tilligte.