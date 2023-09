Twee weken lang scheren militaire vrachtvliegtuigen heel laag over Twente

Met Video Inflatie doet duyt in het zakje op Proef Eet: ‘Maar proeven aan het onbekende mag best wat kosten!’

Lekker genieten van culinaire hoogstandjes, live muziek, heerlijke geuren uit de keukens, straattheater, dans en veel gezelligheid. De Proef Eet is terug van weggeweest in Enschede. Al doet de inflatie een flinke duyt in het zakje. „Het is leuk, maar kneiterduur!”