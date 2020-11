Tweede Boeing onder massale belangstelling vertrokken vanaf Twente Airport

Vertel je natuurver­haal aan Nathalie Baartman in de Museumfa­briek

27 november ENSCHEDE - Ook iets leuks of moois meegemaakt in de natuur? De Twentse cabaretier Nathalie Baartman biedt zondag een luisterend oor in De Museumfabriek. De verhalen worden gebruikt als inspiratie voor het immens grote bos dat momenteel in het museum wordt geborduurd.