Tweede Kamer wil ‘opruimfonds’ voor zoutputten

Boeren ‘schandalig behandeld’ volgens LTO: ‘Slachtof­fer van falende overheid’

DEN HAAG/ENSCHEDE - Het is onacceptabel dat de rechtszekerheid van boeren die zich netjes aan de regels houden voortdurend onder druk staat. Dat zegt LTO Nederland in reactie op de uitspraak van de rechtbank Overijssel, die oordeelt dat 29 boeren zonder de juiste vergunning werken. Volgens MOB is een stop op nieuwe stallen onvermijdelijk.

12 mei