Twente Boven: Universiteit Twente in de vakantie

Twente wacht hittegolf, maar uitzonder­lijk is het niet: zo vaak komt het voor in deze regio

ENSCHEDE - We lijken in Twente af te stevenen op een hittegolf. Daarvoor moet het minimaal vijf dagen achter elkaar minstens 25 graden zijn, waarvan drie dagen 30 graden of meer. Zoiets is in deze regio niet uitzonderlijk. Sterker nog: het komt hier veel vaker voor dan in andere delen van het land.

11:14