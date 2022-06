Twente telt 109 honderdplussers (en dat zijn er veel meer dan vijf jaar geleden)

TUBBERGEN - Het aantal honderdplussers in Twente is de afgelopen vijf jaar fors toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De voornaamste reden daarvan? Een ‘kleine babyboom’ na de Eerste Wereldoorlog.

109 honderdplussers telde deze regio begin 2022, een aantal dat beduidend hoger ligt dan vijf jaar geleden, toen er ‘slechts’ 85 honderdplussers in Twente leefden. Wat opvalt: het overgrote deel (91) van hen is vrouw. Al merkt het CBS wel op dat landelijk de groep mannen van honderd jaar of ouder in de afgelopen jaren verhoudingsgewijs sneller is gegroeid dan het aantal vrouwelijke honderdplussers.

De meeste Twentse honderdplussers wonen in de grootste stad, Enschede. Daar telde het CBS op 1 januari van dit jaar 19 mensen van (meer dan) een eeuw oud. Al waren het er daar wel 11 minder dan een jaar eerder. Enschede wordt gevolgd door Hof van Twente, dat op dit moment 13 honderdplussers telt. Dat zijn er acht meer dan in 2018. Ook in Hengelo (nu 12, toen 4) kwamen er vijf jaar meer dan een handvol eeuwelingen bij.

Trend

De trend is niet alleen in Twente te zien. Landelijk telde het CBS begin dit jaar 2600 mensen van honderd jaar of ouder. Dat zijn er 400 meer dan vijf jaar geleden.

Het CBS voorspelde een aantal jaar geleden dat de groep honderdplussers vanaf 2020 snel groter zou worden vanwege een ‘kleine babyboom’ na de Eerste Wereldoorlog. Ondanks de coronapandemie lijkt die voorspelling tot dusver uit te komen. Hoewel in 2020 en 2021 een stuk meer mensen overleden dan verwacht, is het aantal honderdplussers in die jaren alsnog stevig gegroeid.

Marie (106) is de oudste van Twente

De oudste inwoner van deze regio is Marie Wesselink uit Tubbergen, geboren op 1 december 1915. Zij vierde vorig jaar december haar 106e verjaardag. Onlangs vertelde ze dat ze daar zelf misschien nog wel het meest verbaasd over is. „Ik ben in al die jaren zo vaak ziek geweest. Ernstig ziek zelfs.”

Als kind was ze vaak benauwd, ze is astmatisch, kampt met bronchitis en daarnaast kreeg ze in haar leven te maken met zowel darm- als maagkanker. Ze overleefde het allemaal, en ook een recente bekkenbreuk kreeg de Tubbergse - die ongetrouwd bleef, geen kinderen heeft, maar wel geregeld bezoek krijgt van haar neven en nichten - er niet onder.

Met haar 106 jaar (en zes maanden) is ze echter niet de oudste van Nederland. Die ‘eer’ is aan Ebeltje Boekema-Hut uit Leek, in de provincie Groningen. Zij is momenteel 110 jaar oud.