Twenteboard blij met advies aan Rijk om regio meer regie te geven: ‘Haagse afrekencultuur is schadelijk’

Twente wil meer te zeggen hebben over de inrichting en het voorzieningenniveau van de regio. Daarvoor is meer geld vanuit het Rijk nodig voor langdurige projecten. Het geld dat nu vanuit Den Haag naar de regio komt is te weinig en te incidenteel. Het gevaar daarvan: minder opleidingen, minder openbaar vervoer en meer onvrede.